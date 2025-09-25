Il Ministero dell’Università e della Ricerca ha approvato tutte le richieste di accreditamento dell’Università della Calabria: dal 1° novembre l’ateneo ospiterà dieci Scuole di Specializzazione in area sanitaria

«Esprimo profonda soddisfazione per l’approvazione, da parte del Ministero dell’Università e della Ricerca, di tutte le richieste di accreditamento presentate dall’Università della Calabria per l’attivazione di dieci Scuole di Specializzazione in area sanitaria». Così Caputo ha commentato un traguardo storico per l’ateneo e per la regione. A partire dal 1° novembre, l’Unical diventerà sede di formazione avanzata per centinaia di medici, offrendo una concreta opportunità di specializzazione direttamente sul territorio calabrese.

Un passaggio epocale per la formazione medica

Questo risultato rappresenta un passaggio epocale per la Calabria perché:

rafforza la qualità della formazione medica

valorizza il capitale umano locale

contrasta la fuga dei giovani professionisti verso il Nord o l’estero

pone le basi per una sanità calabrese più forte, autonoma e radicata nel territorio

Le dieci Scuole accreditate

Le nuove Scuole di Specializzazione attivate all’Unical sono:

Anatomia Patologica – 2 posti

Chirurgia Generale – 8 posti

Chirurgia Toracica – 8 posti

Ematologia – 2 posti

Ginecologia e Ostetricia – 8 posti

Malattie dell’Apparato Cardiovascolare – 14 posti

Medicina Interna – 11 posti

Nefrologia – 6 posti

Otorinolaringoiatria – 4 posti

Patologia Clinica e Biochimica Clinica – 4 posti

Un risultato condiviso

«Ringrazio il Rettore dell’Unical, i docenti, i professionisti del settore sanitario e tutti coloro che hanno lavorato con determinazione per il raggiungimento di questo importante obiettivo», ha sottolineato Caputo.

Calabria protagonista nella formazione medica

La Calabria – conclude Caputo – ha le competenze, l’energia e la visione per essere protagonista anche nel campo della formazione medica di eccellenza, diventando un polo attrattivo per studenti, specializzandi e professionisti del settore sanitario.