Alla vigilia delle elezioni di secondo livello, il partito definisce «inadeguati» i due candidati alla presidenza e chiede che l’Ente torni ad esercitare le funzioni di cui era titolare in passato

«La Federazione provinciale del Partito della Rifondazione Comunista denuncia con fermezza come il sistema di elezione di secondo livello della Provincia di Cosenza rappresenti una grave compressione della democrazia. Sottrarre alle cittadine e ai cittadini il diritto di eleggere direttamente i propri rappresentanti significa umiliare la partecipazione popolare e trasformare un ente fondamentale in un luogo di accordi ristretti, regolati da logiche di potere interne alle coalizioni.

Le Province decidono su materie essenziali per la vita delle comunità: edilizia scolastica, trasporto pubblico locale, pianificazione territoriale, viabilità, tutela dell’ambiente. Temi che incidono quotidianamente su studenti, lavoratori, famiglie, imprese. Eppure queste scelte vengono affidate a un meccanismo che esclude il voto diretto dei cittadini, restringendo la rappresentanza a una platea di amministratori locali e introducendo persino un sistema di ponderazione del voto che non attribuisce lo stesso peso a tutti i consiglieri.

Un meccanismo che, oltre a mortificare i cittadini, finisce per svilire anche gli stessi rappresentanti eletti, il cui voto non vale in modo uguale, alterando il principio democratico di pari dignità istituzionale. Intanto restano irrisolte criticità gravissime: una viabilità provinciale compromessa che continua a isolare intere aree interne e un’edilizia scolastica fatiscente che mette a rischio sicurezza e diritto allo studio.

Le stesse inadeguatezze emergono nei profili dei candidati: l’esperienza amministrativa di Franz Caruso a Cosenza, già da noi denunciata per inefficienze e mancanza di risposte concrete, e la gestione di Biagio Faragalli, incapace di dare soluzioni ai cittadini di Montalto sulle gravi preoccupazioni legate all’elettrodotto, dimostrano una distanza evidente dai problemi reali della provincia.

È necessario cambiare radicalmente rotta. La Provincia deve tornare ad esercitare con determinazione le proprie competenze, a partire dalle politiche ambientali: bonifiche dei siti inquinati, gestione pubblica e integrata dei rifiuti, tutela delle acque e del suolo contro il dissesto idrogeologico e il consumo indiscriminato di territorio. Sono scelte che riguardano salute, giustizia sociale e futuro. Serve una svolta politica vera, che restituisca ai cittadini il diritto di scegliere i propri rappresentanti provinciali e rimetta al centro partecipazione democratica, interesse collettivo e difesa dei territori, rompendo definitivamente con le logiche di potere che hanno prodotto l’attuale situazione».