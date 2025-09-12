Dal 16 settembre sportelli attivi senza prenotazione per tessere elettorali e carte d’identità

In vista delle elezioni regionali del 5 e 6 ottobre 2025, l’Ufficio elettorale del Comune di Cosenza ha disposto aperture straordinarie degli sportelli di piazza Mancini, 33 (Complesso I Due Fiumi) per agevolare i cittadini nel rilascio di tessere elettorali e carte d’identità.

I servizi saranno disponibili senza necessità di prenotazione a partire da martedì 16 settembre, con orari prolungati fino al giorno del voto.

Orari sportelli tessere elettorali

Gli sportelli per il rilascio delle tessere elettorali saranno attivi nelle seguenti date:

16, 19, 23 e 26 settembre: dalle 15:00 alle 17:00

29 e 30 settembre, 1-2-3 ottobre: mattina 9:00-13:30, pomeriggio 14:30-17:30

Sabato 4 ottobre: 9:00-18:00 (orario continuato)

Domenica 5 ottobre: 7:00-23:00 (orario continuato)

Lunedì 6 ottobre: 7:00-15:00

Per ottenere la tessera occorre presentarsi con un documento di identità valido.

Orari sportelli per le carte d’identità

Per le carte d’identità sono previste aperture straordinarie con alcune fasce orarie riservate a chi ha già effettuato prenotazione online tramite il portale del Ministero dell’Interno:

16, 19, 23 e 26 settembre: 15:00-17:00

29 settembre: 14:30-17:30 (al mattino precedenza ai prenotati)

30 settembre: 9:00-13:30 e 14:30-17:30

1 e 2 ottobre: 14:30-17:30 (al mattino precedenza ai prenotati)

3 ottobre: 9:00-13:30 e 14:30-17:30

Sabato 4 ottobre: 9:00-18:00 (orario continuato)

Domenica 5 ottobre: 7:00-23:00 (orario continuato)

Lunedì 6 ottobre: 7:00-15:00

Per il rilascio o rinnovo occorre portare carta d’identità scaduta o denuncia di smarrimento/furto, tessera sanitaria e una foto. I pagamenti sono consentiti solo con carte di credito/debito tramite POS. Con queste misure, il Comune di Cosenza intende garantire a tutti i residenti la possibilità di esercitare il diritto di voto nelle imminenti elezioni regionali, riducendo al minimo i disagi e ampliando l’accesso ai servizi essenziali.