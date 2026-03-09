Il nuovo presidente dell’Ente bruzio: «Occhiuto mi ha chiamato e si è congratulato, tanti amministratori ci hanno aperto le loro porte»

Da ieri sera Biagio Faragalli è il nuovo presidente della Provincia di Cosenza. Dopo la vittoria alle elezioni contro Franz Caruso, il candidato del centrodestra ha rilasciato le sue prime dichiarazioni, segnate da toni di riconoscenza e apertura istituzionale. Il tutto mentre veniva festeggiato dai sostenitori del centrodestra. «È stata una campagna elettorale bellissima e durissima, perché poi i risultati sono noti a tutti - ha detto -. Ora voglio rivolgere un saluto al mio avversario, perché questa è stata una campagna elettorale molto corretta», ha affermato il neo presidente della Provincia di Cosenza subito dopo l’ufficialità del successo.

Faragalli si è rivolto in modo particolare tutte le forze politiche e gli amministratori che hanno sostenuto la sua candidatura. «Voglio ringraziare tutte le forze del centrodestra, il presidente Roberto Occhiuto, tutti i partiti che hanno sostenuto questa candidatura, i consiglieri regionali, gli onorevoli, i senatori e soprattutto gli amministratori e i sindaci che hanno partecipato a questa cavalcata fino all’ultimo voto».

Il nuovo presidente della Provincia di Cosenza ha sottolineato come la campagna elettorale sia stata anche un momento di confronto e conoscenza del territorio. «È stata bellissima perché mi ha dato tanto in termini di conoscenza di una classe dirigente valida che c’è in questa provincia. Ci sono giovani amministratori capaci e posti bellissimi che meritano tanto lavoro».

Nel corso del suo tour Faragalli ha visitato numerosi comuni della provincia, incontrando amministratori e comunità locali. «Al netto del voto ponderato, che ho sempre sostenuto vada cambiato, abbiamo fatto un passaggio importante facendoci conoscere da tanti amministratori che ci hanno aperto le loro porte. Dobbiamo restituire alle comunità quello che ci hanno dato, perché quando amministri e lo fai con responsabilità devi anche restituire quello che ti danno».

Il ruolo dell’unità del centrodestra

Faragalli ha infine ricordato come la sua candidatura sia nata dal confronto tra le forze politiche della coalizione. «La mia candidatura nasce da un confronto tra tutte le forze politiche del centrodestra e si è deciso di fare sintesi - ha detto -. Ringrazio tutti loro perché l’unione fa la forza ed è uno strumento politico che dà risultati, come è stato alla Regione e ora anche alla Provincia». E ha concluso sottolineando il sostegno ricevuto dal governatore della Calabria: «Il presidente Occhiuto mi ha chiamato ed era contentissimo. Si è creduto in un progetto».