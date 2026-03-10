«Le elezioni, seppur poco entusiasmanti come quelle di secondo livello partorite dalla contro-riforma delle province, sono una espressione democratica; in quanto tali vanno rispettate e difese. Per questa ragione auguro buon lavoro al nuovo Presidente della Provincia di Cosenza, Biagio Faragalli, ed alla sua squadra. Auguro ovviamente un buon lavoro anche a tutti i Consiglieri Provinciali eletti, sia di centrodestra che di centrosinistra». È quanto dichiara il sindaco di Corigliano Rossano, Flavio Stasi, commentando l’elezione di Biagio Faragalli a presidente della Provincia di Cosenza.

«L'auspicio, al netto degli schieramenti, è che venga demarcata nei prossimi mesi una linea di profonda discontinuità con la famigerata gestione Succurro-Ambrogio, già parzialmente sconfessata dalla transizione guidata dal Presidente facente funzioni Giancarlo Lamensa, che ha rivestito tale ruolo con serietà e trasparenza. Credo, per altro, che alcune scelte debbano essere verificate, non solo in termini di condivisione politica, ma anche di sostenibilità amministrativa: dai concorsi alle fonti debitorie, dagli acquisti immobiliari alle spese di rappresentanza.

Tale verifica, a mio avviso, rappresenta un dovere di cui il collega Faragalli dovrà farsi carico con urgenza. Per quanto riguarda il centrosinistra, ritengo che la sconfitta debba essere analizzata con onestà. Per evitare che gli errori si ripetano anche nei prossimi importanti appuntamenti elettorali, vanno individuati serenamente quelli commessi in termini di metodo e di percorso intrapreso. Credo vada sottolineato, allo stesso tempo, il grande senso di responsabilità e la lealtà politica di decine di amministratori, Sindaci e Consiglieri Comunali, di piccoli centri e grandi città.

Si tratta di uomini e donne di centrosinistra che seppur in un contesto difficile, disorientati da scelte effettuate in tempi ristrettissimi ed assordati dalle sirene del potere regionale, hanno lavorato pancia a terra con l'obiettivo di far trionfare il centrosinistra: a loro, da Sindaco, dico semplicemente grazie. Le sconfitte attuali renderanno ancora più importanti le prossime vittorie», conclude il sindaco di Corigliano Rossano Flavio Stasi.