Il politico è stato il più votato della lista “Tridico Presidente”: «Grato ai 5mila calabresi che hanno deciso di accordarmi la loro fiducia»

«È con profonda emozione e immensa gratitudine che accolgo il risultato di queste elezioni regionali. Oltre 5mila calabresi hanno scelto di accordarmi la loro fiducia, ancora una volta. A tutti loro va il mio più sincero ringraziamento e la mia più profonda gratitudine». È quanto dichiara Ferdinando Laghi, eletto in Consiglio regionale nella lista “Tridico Presidente”.

«Proseguirò il mio cammino in Consiglio regionale con la trasparenza e la dedizione di sempre, per portare a termine i progetti già in corso nella precedente legislatura e iniziarne di nuovi. Grazie al leader della nostra coalizione, Pasquale Tridico, per il grande impegno profuso in queste intense settimane di campagna elettorale. L’impegno che abbiamo profuso finora, insieme, lo porteremo in Consiglio regionale. Al presidente, Roberto Occhiuto, le mie sincere congratulazioni per il risultato raggiunto e gli auguri di buon lavoro per il bene della Calabria», conclude il consigliere rieletto Ferdinando Laghi.