La parlamentare del Movimento cinque stelle commenta le notizie giornalistiche e invita gli elettori a votare per Pasquale Tridico «per dire basta a questo modo di intendere la politica e la cosa pubblica»

«L’inchiesta di “Domani” svela uno spettacolo indecoroso» Così la deputata M5S Anna Laura Orrico commenta la notizia secondo cui il ministero dell’Università avrebbe erogato somme significative ad associazioni vicine a Galati, vicesegretario nazionale e coordinatore regionale del partito di Maurizio Lupi “Noi Moderati” «che qui in Calabria sta conducendo una campagna elettorale molto attiva a sostegno di Roberto Occhiuto e che in passato aveva fatto discutere per l’utilizzo di risorse pubbliche in organismi analoghi».

«Quindi – aggiunge la parlamentare - mentre i calabresi vivono nella regione più povera d’Europa, grazie anche ad Occhiuto, il governo di Giorgia Meloni dispensa denari agli amici ed agli alleati come se piovessero. Occhiuto, al momento, su tutto questo tace perché forse è in comprensibile imbarazzo. Il 5 e 6 ottobre i calabresi hanno l’occasione di spezzare questo sistema e dire basta a questo modo di intendere la politica e la cosa pubblica scegliendo Pasquale Tridico come presidente».