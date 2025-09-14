Cambio al vertice di Fratelli d’Italia in provincia di Cosenza. La presidente del partito e premier Giorgia Meloni ha nominato il senatore Gianni Rosa nuovo commissario provinciale al posto di Angelo Brutto. Si tratta di una decisione automatica prevista dallo statuto del partito, scattata dopo la candidatura di Brutto alle elezioni regionali.

Sessant’anni, senatore dal 2022, Rosa vanta una lunga militanza politica: entrato in Alleanza Nazionale nel 1995, è stato assessore regionale all’Ambiente della Regione Basilicata. Per ora non è stato specificato quanto durerà il suo incarico, ma è probabile che il prossimo congresso provinciale del partito venga celebrato nei prossimi mesi.

Angelo Brutto era stato eletto commissario provinciale nel settembre 2023 in un congresso unitario svoltosi a Rende. Con la sua candidatura alle regionali, il partito apre dunque una nuova fase nella guida della federazione cosentina, in attesa del rinnovo degli organi territoriali.