A seguito della scelta ufficiale della Presidente Rosaria Succurro a favore del proprio seggio in Consiglio regionale, per la Provincia di Cosenza si è aperta una nuova fase. Ad accelerare i tempi, l’emissione da parte del tribunale di Catanzaro lo scorso primo dicembre del decreto sull’accertamento delle incompatibilità tra le cariche di sindaco, presidente della Provincia e consigliere regionale detenute contemporaneamente dalla stessa Rosaria Succurro, in seguito al ricorso presentato da Graziano di Natale, consigliere comunale di Paola e rappresentante dell’associazione “La Migliore Calabria”. Una fase di continuità, ma anche di responsabilità rinnovata. A raccogliere il testimone è Giancarlo Lamensa, fino a ieri vicepresidente dell’Ente, che oggi assume la Presidenza fino alle prossime elezioni amministrative del 2026.

L’insediamento di Lamensa porta con sé il senso di un percorso condiviso negli ultimi quattro anni. Lo ha ricordato lui stesso, con parole misurate e sentite:«Desidero ringraziare la Presidente Rosaria Succurro per la fiducia accordatami sin dall’inizio del suo mandato. Avermi voluto come vicepresidente è stato un riconoscimento importante, e percepisco questa fiducia anche oggi, in un momento che richiede equilibrio e dedizione», ha dichiarato.Il nuovo Presidente ha voluto soffermarsi sul lavoro svolto dall’Amministrazione provinciale sotto la guida di Succurro, un lavoro che ha lasciato segni concreti sul territorio.

Negli ultimi anni, la Provincia di Cosenza ha saputo intercettare opportunità decisive come quelle del PNRR, orientando risorse e progettualità verso interventi strategici. Dalla viabilità alle scuole, l’ente ha consolidato un percorso basato su pianificazione e investimento.«Gli interventi sulla rete stradale hanno rappresentato una priorità, perché la sicurezza e la funzionalità dei collegamenti interni sono essenziali per la vita quotidiana delle nostre comunità», ha spiegato Lamensa. In parallelo, un grande impegno è stato dedicato agli istituti scolastici: «Le scuole sono il luogo in cui cresce il futuro del nostro territorio.

Abbiamo lavorato per renderle più sicure, moderne e tecnologiche, e continueremo a farlo: i nostri studenti meritano ambienti all’altezza dei loro sogni e delle loro possibilità».La narrazione del Presidente Giancarlo Lamensa è quella di un’amministrazione che cambia volto, ma non direzione.

«Proseguiremo lungo il solco tracciato, con lo stesso metodo e la stessa determinazione. Il nostro obiettivo resta quello di costruire un’amministrazione vicina ai territori, capace di ascoltare e di programmare, orientata al bene comune».Il nuovo Presidente non ha infine mancato di rivolgere a Rosaria Succurro un augurio di buon lavoro per il suo incarico in Consiglio regionale, sottolineando la volontà di mantenere un rapporto istituzionale basato sulla collaborazione e sulla continuità delle iniziative intraprese per lo sviluppo della Provincia.

Il commento di Graziano Di Natale: «Avevamo ragione noi»

«Con grande soddisfazione, annunciamo che il Presidente della Provincia di Cosenza, dott.ssa Rosaria Succurro, è stata costretta a rassegnare le dimissioni dopo il nostro ricorso. In data 4 dicembre 2025, con nota p.e.c. assunta al prot. n. 0058819 del 5 dicembre 2025, la dott.ssa Succurro ha formalmente dichiarato di optare per la carica elettiva di Consigliere regionale della Calabria, rinunciando così alle sue funzioni di Sindaco del Comune di San Giovanni in Fiore e di Presidente della Provincia.

Questa situazione rappresenta un momento cruciale per il futuro dell'Ente Provincia. È fondamentale ora lavorare tutti insieme per restituire un nuovo governo all'ente, in grado di ascoltare e rispondere alle esigenze della comunità. Invitiamo gli amministratori pubblici, i cittadini e tutte le parti interessate a unirsi in questo percorso di rinnovamento e partecipazione attiva». Questo il commento del consigliere comunale di Paola, Graziano Di Natale