Il Tribunale di Catanzaro ha emesso il decreto sull'accertamento delle incompatibilità di Rosaria Succurro tra il ruolo di consigliera regionale e di sindaco di San Giovanni in Fiore. L’udienza è fissata per il 4 febbraio. Come noto, in ballo c’è anche la poltrona di presidente della Provincia di Cosenza per la quale andranno convocate nuove elezioni assieme a quelle per il rinnovo del Consiglio. Per il “capoluogo della Sila”, invece, la tornata elettorale è prevista per la prossima primavera.

A portare alla luce la questione è stata l’associazione “La migliore Calabria”, con in testa il consigliere comunale di Paola Graziano Di Natale, esponente del Partito Democratico. Già nelle scorse settimane Di Natale aveva sottolineato ai nostri microfoni come le cariche ricoperte dall’esponente di Forza Italia fossero, a norma di legge, inconciliabili tra loro.

In base alle procedure legali, da oggi avrà un termine di 10 giorni per scegliere se continuare a rivestire i ruoli apicali in Comune e Provincia o quello di consigliera regionale, a seguito della notifica del decreto di fissazione dell'udienza. Se non dovesse dare comunicazioni, il 4 febbraio il Tribunale di Catanzaro dichiarerebbe decaduto il suo scranno nell’assise regionale.

Gli altri eletti a Palazzo Campanella che ricoprivano posizioni incompatibili erano Orlandino Greco della Lega, che venerdì 5 dicembre lascerà la guida del Comune di Castrolibero, Giuseppe Falcomatà del Pd a cui il consiglio comunale di Reggio Calabria ha contestato l’incompatibilità del doppio ruolo e Giuseppe Ranuccio per il quale a Palmi è partito l’iter previsto dalla legge che si concluderà nella prossima assise (dovrebbe essere a metà dicembre, ndr).

«Riteniamo fondamentale che tutte le istituzioni siano guidate da principi di legalità e responsabilità – il commento di Graziano Di Natale e de “La Calabria migliore”-. La nostra comunità merita rappresentanti che agiscano nel pieno rispetto delle norme, senza ambiguità o conflitti di interesse. Noi continueremo a vigilare sulla situazione e a promuovere una politica di integrità e correttezza. Nelle prossime ore, spiegheremo i motivi politici di tale iniziativa».