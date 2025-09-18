Il coordinatore provinciale del M5S critica le tempistiche delle procedure e dei pagamenti: «Regali elettorali in piena campagna»

Nuovo scontro politico a Cosenza. Il coordinatore provinciale e candidato al Consiglio regionale del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Giorno, interviene sulle polemiche riguardanti le procedure concorsuali del Comune e il pagamento dei fondi di produttività ai dipendenti della Provincia.

«Fa sorridere il goffo tentativo dei consiglieri comunali di minoranza – afferma Giorno – di atteggiarsi a paladini della giustizia, loro che hanno contribuito al fallimento della città con Mario Occhiuto, cercando di infangare il M5S sulla vicenda concorsuale prevista dal Piano assunzioni. Si tratta di un iter già programmato che non si terrà durante la campagna elettorale».

Il pentastellato collega invece le critiche alla recente bufera che ha coinvolto la presidente della Provincia Rosaria Succurro, candidata alle regionali, accusata di promesse di proroga dei contratti ai precari in cambio di sostegno elettorale: «Vorrebbero assimilare questa vicenda a un concorso comunale, ma non c’è confronto. Piuttosto si chiedano perché alcune questioni ferme da mesi o anni si sbloccano improvvisamente a ridosso delle elezioni».

Fondi produttività e sospetti di tempismo

Giorno sottolinea anche l’annuncio della Provincia sul pagamento del Fondo di Produttività 2024, che sarà erogato con la busta paga di settembre: «È legittimo domandarsi se si tratti solo di coincidenze o di regali elettorali. Prima i precari del Progetto Montagna, ora i dipendenti provinciali». Il coordinatore M5S chiude con un affondo diretto: «Quando questi consiglieri chiedono trasparenza – conclude Giorno – vadano a bussare alla porta della Provincia e alla Succurro, e magari chiedano l’audio diffuso dalla stampa sulle promesse elettorali. Oppure salgano al decimo piano della Cittadella dal presidente dimissionario della Regione, Roberto Occhiuto, finito nei guai con gli incarichi al suo cerchio magico».