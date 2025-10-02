Il sindaco ha ufficializzato la nomina con decreto. Dopo quindici mesi termina l’esperienza di Belmonte: «Ha svolto il suo ruolo con equilibrio e lealtà»

«Nella seduta di insediamento del Consiglio comunale, in data 29 giugno 2024, avevo anticipato che, in continuità con quanto già attuato nel corso della precedente consiliatura, la carica di vicesindaco sarebbe stata ricoperta alternativamente da ciascun componente dell’esecutivo» così in una nota il sindaco di Marco Argentano Mariotti.

«Questo in quanto ritengo che ciascuno dei quattro assessori, che sono i miei più stretti collaboratori, nel corso del quinquennio, debba vivere questa bella e gratificante esperienza. Ieri, con decreto sindacale n. 18, ho pertanto disposto la revoca delle funzioni vicarie affidate con decreto n. 10 del 18 giugno 2024 all’assessore Luca Belmonte, e la contestuale nomina dell’assessore Giuseppina Occhiuzzi quale nuovo vicesindaco.

Ringrazio l’assessore Belmonte per il supporto costante e proficuo e per aver svolto il suo ruolo con serietà, equilibrio e lealtà. Un plauso per l’opera preziosa svolta nei quindici mesi appena trascorsi. Auguro buon lavoro alla nuova vicesindaco, Giuseppina Occhiuzzi, certa che profonderà cuore, impegno e passione nell’espletamento della nuova funzione».