La showgirl rompe il silenzio e sui social appoggia Toscano, candidato presidente di Democrazia Sovrana Popolare: «Apprezzo il suo coraggio e la sua estraneità alla politica tradizionale»

Nella campagna elettorale calabrese entra anche una voce inaspettata, quella di Heather Parisi. L’artista, legata alla Calabria dalle sue origini familiari, ha scelto X per esprimere pubblicamente il proprio sostegno a Francesco Toscano, candidato presidente per Democrazia Sovrana Popolare.

«Il mio legame alla Calabria, terra delle mie origini, è profondo – ha scritto –. In politica ho sempre preferito le idee ai partiti. In un’elezione amministrativa, però, ciò che conta veramente è la persona e non ho dubbi su chi voterei. Apprezzo le sue idee, la sua estraneità alla politica tradizionale, ma soprattutto il suo coraggio di essere uomo libero. Francesco Toscano, da calabrese, di te posso andare fiera».

Un messaggio che ha immediatamente fatto il giro dei social, rimbalzando anche nel dibattito politico regionale.