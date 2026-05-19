Il 21 maggio sarà presentata una proposta progettuale concreta, pensata per intercettare i bisogni cognitivi e civici di una comunità che vuole tornare a pensarsi insieme

Il futuro di una città non si costruisce nei piani regolatori, ma nel tessuto vivo delle relazioni e nella capacità di una comunità di rigenerare i propri spazi. È questo il punto di partenza di Innova! Rende, l’incontro promosso dal movimento Innova Rende che si terrà mercoledì 21 maggio alle ore 18:00 presso la Sala Londra del Museo del Presente.

L’appuntamento si propone come un laboratorio di idee che vuole usare il metodo dell’open innovation. Il recupero del centro storico, così che torni a essere uno spazio pulsante di servizi, cultura e partecipazione, resta un pilastro fondamentale del discorso, ma la riflessione che si aprirà giovedì sera mira più lontano. L’innovazione sociale riguarda ogni singolo quartiere: dalle periferie più distanti agli spazi comuni spesso dimenticati o sottoutilizzati, dai luoghi della scuola a quelli del welfare di prossimità.

L’obiettivo è chiaro. Dare nuova identità e nuove funzioni a luoghi che oggi chiedono di essere riscoperti. In un momento storico di profonda trasformazione (sociale, economica, tecnologica) una città cresce davvero quando riesce a ricucire il proprio tessuto, trasformando le fragilità in nuove forme di comunità e le necessità individuali in risposte collettive condivise. Nel corso della serata, ai cittadini, alle famiglie, ai professionisti e alle istituzioni presenti sarà presentata una proposta progettuale concreta, pensata per intercettare i bisogni cognitivi e civici di una comunità che vuole tornare a pensarsi insieme.

Il nome del progetto e la sua articolazione operativa saranno svelati in quella sede, davanti al pubblico e alle istituzioni cittadine. Voci a confronto L’incontro, introdotto e moderato da Aldo Russo di Innova Rende, vedrà alternarsi voci autorevoli provenienti dall’associazionismo, dall’università e dalle istituzioni cittadine. Matteo Falbo, Project Manager di Gulia Urbana, porterà l’esperienza di un’organizzazione che ha trasformato spazi urbani in pratica di costruzione di comunità. Matteo Lombardo, Presidente di Attorincorso APS, racconterà il lavoro che lega teatro civile e attivazione dei luoghi e delle persone.

Mariacarmela Passarelli, Professoressa Associata di Management e Innovazione presso l’UNICAL, offrirà la prospettiva accademica sull’innovazione sociale e sui modelli emergenti di rigenerazione urbana. Giovanni Noto, esponente di Innova Rende, porterà la proposta messa appunto da Innova Rende. Pierpaolo Iantorno, Assessore al Comune di Rende con delega ad Attuazione programma, Lavori Pubblici e Patrimonio, e Daniela Ielasi, Assessore alle Politiche Sociali, porteranno la voce dell’Amministrazione comunale e il suo punto di vista sulle priorità che la città si sta dando in questi mesi. Innova! Rende non è un convegno, è un’esortazione all’azione.

È un appello alla partecipazione attiva: giovani, famiglie, professionisti, imprese e associazioni sono invitati a entrare in una riflessione pubblica sul futuro della città. La sfida che il movimento Innova Rende pone è trasformare le idee in pratiche concrete, costruendo nuove alleanze civiche per una Rende più connessa, inclusiva, capace di offrire opportunità reali a chi vive i suoi luoghi ogni giorno.