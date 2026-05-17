Il ragazzino è spirato per le gravi conseguenze di un malore cardiaco che lo ha colpito mentre si trovava a scuola. La bara accolta con un lungo applauso

Sono cominciati poco dopo le 16 i funerali del piccolo Giovanfrancesco De Francesco, morto due giorni fa a soli 12 anni per le gravi conseguenze di un malore cardiaco che lo ha colpito mentre si trovava a scuola.

I funerali

La funzione religiosa, officiata dal vescovo Stefano Rega, si sta svolgendo nella basilica minore Immacolata Concezione di Diamante. L'ingresso della bara bianca nella basilica è stata accolta da un lungo applauso.

Alla funzione sono presenti le autorità civili e religiose, l'amministrazione comunale, guidata dal sindaco Achille Ordine, e tantissimi giovani, tra cui tanti compagni di scuola del giovane, che frequentava la terza media dell'istituto comprensivo Nuccio Ordine della città dei murales.