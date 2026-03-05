Più tempo per costruire partenariati e mettere a punto proposte più solide: è stato prorogato al 16 marzo 2026, ore 13, il termine per presentare le candidature relative alla 6ª Call (Part A e Part B) e alla 7ª Call del Programma Interreg VI-A Greece–Italy 2021–2027.

La proroga, viene spiegato, consentirà a enti pubblici, università, centri di ricerca, imprese e organismi del territorio di completare meglio la fase di progettazione, lavorando sia sulla composizione dei gruppi di lavoro sia sulla qualità tecnica delle idee da candidare.

Sull’estensione interviene l’assessore regionale all’Ambiente Antonio Montuoro, che lega la decisione anche al riscontro registrato nelle ultime settimane: «L’estensione dei termini – sottolinea – voluta e ottenuta dalla Regione Calabria, anche alla luce del forte interesse manifestato dal territorio in occasione dell’Info Day del Programma tenutosi lo scorso 4 febbraio a Catanzaro, rappresenta un’opportunità concreta per rafforzare la partecipazione dei soggetti calabresi ai programmi di cooperazione europea».

Montuoro indica poi l’obiettivo strategico della Regione: «Il nostro obiettivo è di aumentare la capacità del territorio di attrarre risorse comunitarie e consolidare il posizionamento della Calabria nell’area adriatico-ionica e mediterranea, favorendo progetti ad alto impatto nei campi dell’innovazione, della sostenibilità ambientale e dello sviluppo territoriale». L’assessore aggiunge che la Regione, attraverso le strutture competenti in materia di Cooperazione Territoriale Europea e Internazionale, «continuerà a garantire supporto informativo e accompagnamento ai potenziali beneficiari fino alla nuova scadenza».

Infine, l’annuncio sulle prossime finestre di finanziamento: «Nel corso di questo mese sono attese nuove opportunità di finanziamento nell’ambito del Programma URBACT IV, a conferma dell’impegno regionale nel rafforzare la partecipazione del sistema Calabria ai programmi europei di cooperazione».