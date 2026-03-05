«Sul liceo sportivo a Lorica, il sindaco di Cosenza ha preso un abbaglio, rilasciando dichiarazioni in base ad articoli stampa denunciati da tempo all’autorità giudiziaria e ignorando gli atti. Non gli fa bene». La consigliera regionale Rosaria Succurro, ex presidente della Provincia di Cosenza, replica così a recenti affermazioni di Franz Caruso, candidato alla presidenza dello stesso ente.

«Qualcuno - continua Succurro - ha voluto trascinare Caruso sul terreno della polemica, magari con l’intento di fargli recuperare consensi. La verità è invece opposta a quella che gli hanno messo in bocca. Primo, l’autorizzazione all’acquisto dell’immobile da destinare a liceo sportivo è stata votata all’unanimità, dunque anche da esponenti della maggioranza che sostiene Caruso, al quale nessuno dei suoi l’avrà ricordato». «Nel Consiglio provinciale, tutti insieme - continua l’ex presidente della Provincia di Cosenza - convenimmo sulla necessità di portare a Lorica un Liceo sportivo, perché lì si pratica nuoto, canottaggio, equitazione, sci, trekking, ciclismo e altro. Nessuno pensò a uno scandalo e nessuno gridò al complotto, fino a quando qualcuno ha voluto colpirmi sul piano personale e sono stata costretta a sporgere querela, peraltro dimostrando la falsità delle accuse costruite contro di me».

«Secondo, il prezzo per l’immobile in questione - sottolinea Succurro - ha avuto una riduzione rispetto al valore di perizia. Perciò è falsissimo che sia stato gonfiato. Terzo, il progetto del liceo sportivo a Lorica rimane per l’ente strategico e nei giorni scorsi è stato soltanto disposto un parziale riutilizzo delle somme per interventi urgenti. A Caruso auguro di condurre al meglio la sua campagna elettorale, nella speranza che voglia parlare di progetti, programmi e obiettivi, perché, se continuasse con il metodo che finora ha seguito a Cosenza, rischierebbe - conclude Succurro - di confezionare altre brutte figure».