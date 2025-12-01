Rimettere al centro i territori, tornare nei Comuni, ricostruire un rapporto diretto con le persone. È la direzione indicata dalla consigliera regionale Pd Rosellina Madeo, che da San Lorenzo Bellizzi rilancia il ruolo del partito come presidio politico e sociale nelle realtà più piccole e spesso marginalizzate. «Tornare tra la gente e ricordarsi dei Comuni, tutti, anche i più distanti dalle grandi città. La mia presenza qui rappresenta esattamente questo intento», spiega Madeo, sottolineando la necessità di essere un punto di riferimento costante tra cittadini ed ente regionale.

L’iniziativa, ospitata nel Museo degli Antichi Mestieri e dell’Arte Contadina, ha registrato una forte partecipazione e ha dato vita a una proposta concreta: l’avvio di laboratori tematici aperti alla comunità, come annunciato dal segretario Pd locale Francesco Rago. Un’idea accolta con favore anche dal segretario provinciale Matteo Lettieri, che vede nelle tavole rotonde uno strumento per elaborare progetti capaci di tradursi in azioni amministrative reali. «Saranno fucine di idee – sottolinea Rago – da portare ai livelli istituzionali competenti per trovare un’attuazione pratica».

Madeo rivendica inoltre il suo primo atto formale in Consiglio regionale: una proposta di legge a sostegno della natalità, tema che in Calabria assume un peso drammatico per l’accentuato fenomeno dello spopolamento. «Le difficoltà a concepire riguardano tutto il Paese, ma nella nostra regione il problema è ancora più urgente. Occorre parlarne con i cittadini e far sapere loro quale lavoro sta portando avanti il Pd», afferma la consigliera.

Il percorso di confronto proseguirà giovedì 4 dicembre a Rende, all'hotel President, dove si terrà l’incontro “Analisi e prospettive dopo le Regionali”. Al dibattito parteciperanno anche il segretario regionale Nicola Irto e il capogruppo Ernesto Alecci. Un appuntamento pensato per definire nuove priorità e tracciare una linea di demarcazione con il passato: «Dobbiamo rimettere al centro della nostra agenda politica i cittadini e i loro bisogni. L’azione del Pd va rilanciata partendo dai territori e dalla loro voce», conclude Madeo.