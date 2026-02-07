Il gruppo politico La tua Marano ha annunciato la candidatura a sindaco di Giovanni Tenuta, individuato come figura di sintesi al termine di un percorso che il movimento definisce «collettivo, partecipato e radicato nel territorio».

Secondo quanto affermato dal gruppo civico, la scelta di Tenuta nasce da un lavoro avviato da mesi, basato su confronto costante, ascolto diretto dei cittadini e analisi delle criticità del Comune. «Non una candidatura calata dall’alto – spiegano – ma la naturale evoluzione di un impegno condiviso».

Giovanni Tenuta, 42 anni, è nato e cresciuto a Marano Marchesato. Lavora nella Pubblica Amministrazione, all’interno degli Enti Locali, un bagaglio professionale che il gruppo considera un elemento chiave per affrontare le esigenze amministrative del territorio. L’obiettivo dichiarato è quello di «costruire un Comune più efficiente, più vicino alle persone, più equo».

La tua Marano insiste sull’idea di un’amministrazione fondata su partecipazione, trasparenza e responsabilità. Il progetto politico viene presentato come «un lavoro di squadra», in cui la candidatura di Tenuta non rappresenta l’ambizione individuale del singolo, ma l’espressione di una visione collettiva.

Il gruppo conferma inoltre che è già in fase di elaborazione un programma amministrativo “serio, inclusivo e aperto”, che nelle prossime settimane sarà sottoposto al confronto con cittadini, associazioni e realtà locali. «La costruzione del programma – spiegano – non sarà un atto formale, ma un processo aperto a contributi e proposte. Marano merita una pianificazione credibile, concreta e condivisa».

Con l’annuncio della candidatura, si apre dunque una nuova fase politica per Marano Marchesato, in attesa che gli altri schieramenti definiscano le proprie posizioni e proposte.