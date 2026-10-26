Il coordinatore provinciale di Cosenza comunica l’incarico. Prevista la collaborazione con i dirigenti del partito e con Eugenio Orrico

Maura Lucia è stata nominata coordinatrice di Noi Moderati per il Comune di Verbicaro. A comunicarlo è Riccardo Rosa, coordinatore del partito per la provincia di Cosenza, che indica nel rafforzamento della presenza sul territorio e nell’ascolto dei cittadini gli obiettivi dell’incarico.

Nella nota, Rosa motiva la scelta con la stima per il percorso della nuova coordinatrice e per le sue qualità umane e professionali.

L’incarico di Maura Lucia a Verbicaro

Il coordinatore provinciale richiama le caratteristiche della comunità di Verbicaro e la necessità di prestare attenzione al suo tessuto sociale ed economico. Alla nuova referente affida il compito di contribuire al radicamento locale di Noi Moderati e al confronto con i cittadini.

«Sono certo che, grazie alla sua sensibilità e alla sua determinazione, saprà interpretare al meglio i bisogni dei cittadini, promuovendo un ascolto attivo e costruttivo», dichiara Rosa.

L’obiettivo indicato nella comunicazione è costruire una presenza del partito capace di coinvolgere il territorio, facendo riferimento ai valori che Rosa riassume nella «moderazione, concretezza e buon governo».

La collaborazione con il coordinamento del Tirreno Cosentino

Nello svolgimento dell’incarico, Maura Lucia lavorerà con i dirigenti del partito e con Eugenio Orrico, coordinatore di Noi Moderati per il Tirreno Cosentino.

«A Maura Lucia auguro di cuore buon lavoro», conclude Rosa, esprimendo fiducia nella collaborazione con la struttura territoriale del partito.