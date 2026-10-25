Cresce l’apprensione per Rahel, una giovane studentessa etiope di cui non si hanno più notizie dal 19 ottobre.

La ragazza frequenta il campus dell’Università della Calabria ad Arcavacata di Rende. Secondo quanto riferito da amici e persone che la conoscono, il suo telefono risulta spento e gli ultimi avvistamenti risalirebbero alla zona delle Maisonettes dell’Unical.

Da quel momento, però, di Rahel si sarebbero perse le tracce.

L’appello degli amici

La preoccupazione è aumentata con il trascorrere dei giorni e nelle ultime ore sui social ha iniziato a circolare un appello affinché chiunque possa averla vista o disponga di informazioni utili si faccia avanti.

«Aiutateci ad aiutarli, noi stiamo facendo il possibile. Qualsiasi notizia o avvistamento è importante», si legge nel messaggio diffuso per favorire le ricerche.

L'altra sera, durante la Festa dei Popoli, è stato rivolto anche un pensiero alla giovane. Un momento particolarmente toccante, segnato dalla commozione dei suoi amici.

«Preghiamo insieme perché Rahel possa tornare a sorridere in mezzo a noi, con i suoi amici», è stato l’appello pronunciato nel corso dell’iniziativa.

Gli ultimi avvistamenti nella zona del campus

Al momento le informazioni disponibili sono ancora frammentarie. L’ultimo punto di riferimento indicato è quello delle Maisonettes universitarie, all’interno dell’area del campus.

L’invito rivolto a studenti, residenti e a chiunque abbia frequentato la zona negli ultimi giorni è di prestare attenzione e segnalare eventuali elementi utili alle autorità competenti.

Con il passare delle ore, amici e conoscenti chiedono che l’appello venga condiviso il più possibile, nella speranza che possa emergere qualche informazione in grado di ricostruire gli spostamenti della giovane dopo il 19 ottobre.