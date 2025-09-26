«Col “bancomat” sanità il cerchio magico di Occhiuto sta facendo voti». È l’attacco frontale del capolista Pd nella circoscrizione Nord, Giuseppe Mazzuca, che in una nota denuncia «operazioni clientelari dei soliti “amici”» attorno al sistema sanitario calabrese.

«In queste ore – afferma Mazzuca – e non è inedita né sorprendente la faccenda, il solito cerchio magico di Occhiuto, alle prese con la sanità disastrata della Calabria, sta costruendo consenso elettorale. Improponibili e improvvisate riunioni nei sottoscala di Asp e ospedali tra appaltanti, subappaltanti, personale medico, paramedico, dirigenza, candidati. È la solita storia, la solita Calabria clientelare che siamo certi di mandare a casa il 5 e il 6 di ottobre».

Per Mazzuca i numeri parlano chiaro: «Come spiegare – prosegue – l’incremento clamoroso della spesa per migrazione sanitaria? Gli ospedali al collasso, le liste di attesa umilianti, i medici cubani che scappano. E poi ancora, per tutta risposta, appalti in prorogatio da vent’anni, altri cuciti su misura per senatori di Forza Italia, transazioni a perdere. Solo in un modo si può spiegare il metodo Occhiuto e del suo cerchio magico alle prese con la sanità: le clientele, gli affari. Ben altro rispetto alla rivoluzione sanitaria di cui questa terra ha drammaticamente bisogno».

Infine l’appello agli elettori: «Oggi – conclude Mazzuca – c’è solo da scegliere da che parte stare: con la legalità e la salute dei cittadini al primo posto oppure con gli affari e le clientele con i soldi della salute dei calabresi. Siamo certi che chi è passato da 2 milioni di budget accreditato ai 20 della stagione Occhiuto sa bene da che parte stare…».

La nota è stata diffusa dall’Ufficio stampa della segreteria di Giuseppe Mazzuca, capolista del Partito Democratico nella circoscrizione Calabria Nord.