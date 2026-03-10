Marco Tarsitano è stato nominato vicecoordinatore di Noi Moderati in provincia di Cosenza. La formalizzazione arriva in una comunicazione firmata dal coordinatore provinciale, l’onorevole Riccardo Rosa, datata 10 marzo 2026.

Nella lettera, Rosa spiega che la scelta è il «naturale riconoscimento» di un percorso segnato da «lunga e coerente militanza» nel progetto politico e dall’affermazione ottenuta dal partito nelle ultime elezioni provinciali con la candidatura di Tarsitano. Viene richiamato anche il dato del consenso raccolto: «Non possiamo sottacere l’importanza del voto di 40 amministratori della nostra provincia sulla Tua persona» e «il sostegno che l’intero partito ha compiuto sulla Tua candidatura», sottolineando che proprio quella candidatura ha consentito per la prima volta a Noi Moderati di essere presente nella competizione.

Rosa evidenzia inoltre il profilo professionale del neo vicecoordinatore, definito «riconosciuto ben oltre i confini locali», e lo lega alla necessità di competenza e capacità di analisi per affrontare le sfide amministrative e sociali del territorio. La comunicazione si chiude con gli auguri di buon lavoro e il ringraziamento «per l’impegno» finalizzato a rendere il partito «sempre più vicino» al territorio provinciale.