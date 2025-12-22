L’assessore alle Attività produttive, candidato con il M5S alle Regionali che ha palesato posizioni differenti sul policlinico, chiarisce di preferire il sito di Vaglio Lise
«Desidero, innanzitutto, ribadire con chiarezza, qualora ce ne fosse bisogno, il mio percorso e la mia attuale collocazione politica e amministrativa. Faccio parte a pieno titolo della squadra politico-amministrativa guidata dal sindaco Franz Caruso, al quale sono legato da un rapporto di stima e coerenza».
Lo afferma l’assessore Massimiliano Battaglia che prosegue: «Il mio impegno nasce e continua all’interno di questo progetto amministrativo, che sostengo con convinzione e senso delle istituzioni. La mia candidatura alle elezioni regionali con il Movimento 5 Stelle è stata una scelta civica, maturata nel segno della partecipazione e della trasparenza, senza mai mettere in discussione la mia appartenenza politica e amministrativa al progetto del sindaco Franz Caruso, nel quale continuo a riconoscermi pienamente. Confermo il mio impegno accanto a Franz Caruso con lealtà, coerenza e spirito di collaborazione, esclusivamente nell’interesse della città e della comunità che rappresento.
In questo quadro rinnovo il mio pieno e convinto sostegno all’azione del sindaco Franz Caruso contro il tentativo della Regione Calabria di sottrarre a Cosenza l’ospedale Hub, una scelta che arrecherebbe un grave danno alla città e all’intera provincia. Come stabilito dal Consiglio comunale, il nuovo ospedale Hub deve sorgere a Vaglio Lise, un’area strategica, facilmente accessibile e baricentrica rispetto al territorio provinciale, già dotata di adeguate infrastrutture viarie e ferroviarie. Spostare l’opera altrove significherebbe indebolire il sistema sanitario cosentino e compromettere il diritto alla salute dei cittadini. Ad Arcavacata, invece – conclude Massimiliano Battaglia - può trovare collocazione un ospedale universitario con funzioni specifiche, capace di integrare assistenza, formazione e ricerca, senza penalizzare Cosenza né il suo ruolo centrale nel sistema sanitario provinciale».