La Consigliera Comunale di maggioranza del Comune di Cosenza, Alessandra Bresciani, ritiene doveroso intervenire nel dibattito pubblico apertosi in queste ore sul futuro dell’Ospedale Civile di Cosenza, a seguito delle recenti dichiarazioni del Movimento 5 Stelle del Comune di Rende. Ieri mattina il nostro network ha segnalato la crisi di identità interna ai pentastellati, con posizioni completamente differenti sulle due sponde del Campagnano. A Cosenza si invoca Vaglio Lise, a Rende si ritiene quel sito non idoneo e si plaude alla scelta di Arcavacata.

«Si tratta di un tema di straordinaria importanza per la città di Cosenza e per l’intero territorio provinciale che merita chiarezza, coerenza e senso di responsabilità istituzionale. L’Ospedale Civile – dice Alessandra Bresciani - rappresenta un presidio sanitario fondamentale e non può essere oggetto di ambiguità o posizioni contraddittorie».

Per queste ragioni, la consigliera Bresciani rivolge un appello diretto al sindaco di Cosenza, affinché chieda ai rappresentanti del Movimento 5 Stelle presenti nella Giunta comunale (Veronica Buffone e Massimiliano Battaglia, ndr) di chiarire pubblicamente e senza equivoci la loro posizione in merito al futuro dell’Ospedale Civile di Cosenza, soprattutto alla luce delle prese di posizione espresse dal Movimento 5 Stelle di Rende.

«È indispensabile – sottolinea Bresciani - che all’interno dell’Amministrazione comunale vi sia una linea chiara e condivisa su un tema così delicato. I cittadini cosentini hanno il diritto di sapere se chi governa la città è realmente impegnato nella tutela e nel rafforzamento dell’Ospedale Civile o se esistono visioni divergenti che rischiano di indebolire la nostra azione politica e istituzionale. La salute non può diventare terreno di scontro o di confusione in maggioranza. Serve trasparenza, responsabilità e una presa di posizione netta a difesa di Cosenza e del suo ospedale».