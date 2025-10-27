“La realizzazione del nuovo ospedale di Cosenza” non è soltanto l’auspicio dell’intera popolazione della provincia bruzia, ma anche l’oggetto del Consiglio comunale convocato d’urgenza a Rende per il 28 ottobre. Il presidente Francesco Adamo, infatti, ha dato appuntamento alle 18 a Piazza Matteotti per l’approvazione dello schema di accordo tra il Commissario delegato per l’edilizia sanitaria della Regione Calabria, l’Unical e il Comune presieduto da Sandro Principe.

Insomma, si viaggia spediti verso il sito di Arcavacata, nei pressi dell’Università della Calabria. Come noto, a metà settembre è stata approvata in Regione la delibera che ha dato ufficialmente il via libera alla procedura di affidamento del servizio di progettazione di fattibilità tecnico-economica (PFTE). Si trattava di un passaggio propedeutico al successivo affidamento dell’appalto integrato e utile, secondo quanto si leggeva nell’atto, a «dare impulso al procedimento al fine del conseguimento degli obiettivi» contenuti nell’ordinanza di Protezione civile.

Da inizio agosto il nuovo Rup incaricato della gestione degli interventi di edilizia sanitaria finanziati con fondi Inail è Roberto Luigi Ruffolo, dirigente del dipartimento Infrastrutture e Lavori Pubblici, mentre il nuovo commissario per l’edilizia sanitaria in Calabria è Claudio Moroni. Oggi siamo arrivati alla gara per la progettazione del nuovo ospedale ad Arcavacata, e recentemente è stata nominata la commissione di gara. Questa è composta dal presidente Paolo Oliaro, dai componenti Gaetano Privitiera, Vittorio Ferraro e Paolo Leonetti e dal componenti con funzione di segretario Marco Saverio Ghionna (presidente dell’Ordine degli ingegneri di Cosenza e capo dell’opposizione in Comune a Rende).