Oggi si chiude definitivamente una stagione torbida, segnata da una gestione spregiudicata e arrogante della cosa pubblica, una parentesi negativa, totalmente estranea ai valori, alla cultura e alla nobiltà della nostra comunità. Con un voto netto, libero e d’orgoglio, i sangiovannesi hanno riaffermato la propria dignità, respingendo i soprusi, le prepotenze e quel metodo mercantile che ha tentato di mercificare i diritti dei cittadini.

Antonio Barile ha vinto perché ha saputo farsi interprete di un sentimento di liberazione profondo, diffuso e trasversale.

A lui vanno i miei migliori auguri di buon lavoro e quelli di tutto il Comitato 18 Gennaio. Due anni fa siamo nati con un obiettivo preciso: combattere la prepotenza e difendere la democrazia. Oggi il voto ci dice che quei valori non solo non sono sbiaditi, ma restano scolpiti nel DNA di questo popolo, nella sua storia millenaria e nelle sue storiche lotte per il lavoro, per la giustizia sociale e per i diritti civili.

Per chi, come me, ha scelto di dare il proprio contributo per bloccare una deriva nefasta, oggi è una giornata meravigliosa. Ma la soddisfazione più grande è un'altra: avere la conferma che la dignità, la coscienza democratica e la libertà non sono in vendita. Per il popolo sangiovannese sono, e resteranno sempre, valori irrinunciabili. Questo risultato straordinario è la vittoria della intera Comunità.

Da oggi si volta pagina.

Viva San Giovanni in Fiore libera e democratica.