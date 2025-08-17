Il segretario Lettieri: «Ci prepariamo ad affrontare la sfida delle regionali con rinnovato entusiasmo. Lo faremo con spirito unitario e con l’impegno di valorizzare le energie migliori»

«Mercoledì 13 agosto si è tenuta l’Assemblea provinciale del Partito Democratico di Cosenza, un momento importante di confronto e di rilancio in vista delle sfide che attendono il nostro territorio. L’Assemblea ha portato a compimento la composizione della Direzione provinciale, con l’ingresso di dieci nuovi componenti». Così in una nota la Federazione bruzia dei democrat.

I nuovi ingressi a cui si fa riferimento sono Pino Le Fosse, Luigi Scarnati, Pierpaolo De Rango, Antonio Chiappetta, Alessandro Greco, Rosi Caligiuri, Gilda Casciaro, Annarita Castiglione, Tina Zaccato ed Elisa Bruno. «Questi nomi – prosegue la nota - si uniscono ai tredici già eletti nella precedente seduta, dando così vita a un organismo rappresentativo e inclusivo, capace di tenere insieme esperienze, sensibilità e competenze diverse».

«L’appuntamento è stato anche occasione per guardare con concretezza alle imminenti elezioni regionali. L’anticipazione del voto – fanno presente dal Pd di Cosenza - impone un’accelerazione del lavoro organizzativo, che il PD cosentino intende affrontare con responsabilità e spirito unitario. Per questo motivo, in attesa della nuova segreteria, il segretario provinciale ha chiesto a Francesco De Luca – già responsabile organizzazione nella precedente segreteria provinciale e tra i protagonisti della mozione Lettieri all’ultimo congresso – di coordinare i lavori dell’esecutivo provinciale in questa fase delicata». A De Luca è affidato il compito di garantire il raccordo con i circoli, seguire il tesseramento e coordinare le Feste dell’Unità, affinché il Partito sia pienamente operativo e presente sul territorio.

«Con il completamento della Direzione e con l’avvio di un lavoro collegiale e organizzato – ha dichiarato il segretario provinciale Matteo Lettieri – il Partito Democratico di Cosenza si prepara ad affrontare la sfida delle regionali con rinnovato entusiasmo. Lo faremo con spirito unitario e con l’impegno di valorizzare le energie migliori della nostra comunità politica, nella consapevolezza della responsabilità che ci attende».