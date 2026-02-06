La maggioranza dell’Assemblea provinciale denuncia paralisi politica e gestione caotica. Chiesto l’intervento del livello regionale e confermata l’assemblea di sabato

La decisione di riunire l’assemblea provinciale presso la Federazione del Partito Democratico di Cosenza nasce – secondo la maggioranza politica dell’organismo – da una fase definita «senza precedenti» nella vita interna del partito. In un documento ufficiale, la maggioranza ripercorre settimane segnate da «convocazioni e sconvocazioni», iniziative annunciate e poi ritirate, tentativi di sostituire organismi statutari con «soluzioni improvvisate», e un clima di incertezza politica e organizzativa.

Uno degli episodi considerati più emblematici riguarda i cosiddetti “Stati generali” degli amministratori e dei sindaci: inizialmente presentati come strumento politico per affrontare le elezioni provinciali, poi accantonati all’improvviso quando – secondo la nota – sarebbe emersa la debolezza dell’operazione. Allo stesso modo viene giudicata criticamente la proposta di organismi paralleli, come la commissione per la gestione della fase elettorale provinciale, interpretata come un modo per «aggirare gli organismi democratici del partito».

Per la maggioranza dell’Assemblea, tutto questo ha generato «una paralisi politica e organizzativa» incompatibile con la fase pre-elettorale che il PD provinciale sta attraversando. Da qui la richiesta diretta: «Matteo Lettieri deve rassegnare le dimissioni». Non per motivi personali – chiariscono – ma per «divisioni, immobilismo e perdita di credibilità» che avrebbero colpito il partito nei territori e tra gli iscritti.

Il documento richiama anche la responsabilità del livello regionale, che viene invitato a ristabilire «regole, chiarezza e direzione». Un mancato intervento, si legge, rischierebbe di rendere il PD regionale corresponsabile «dello sfascio organizzativo, della paralisi politica e del danno elettorale» per la federazione cosentina.

Secondo i firmatari, a tenere in piedi coerenza politica e senso delle istituzioni sarebbero stati finora solo quei dirigenti e militanti «che non hanno avuto paura del confronto» e che si oppongono al «deterioramento lento e inesorabile del partito».

«Qui non è in gioco un semplice equilibrio interno – affermano – ma la funzione stessa del Partito Democratico come strumento politico al servizio dei territori e delle comunità».

Per queste ragioni, la maggioranza conferma la convocazione dell’assemblea sabato alle ore 11.00 presso la Federazione provinciale del PD Cosenza e rivolge un appello a dirigenti, iscritti, amministratori e militanti di tutta la provincia a partecipare: «È un passaggio decisivo per il futuro del Partito Democratico e per la sua credibilità politica nei territori».