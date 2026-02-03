In serata si sarebbe dovuta tenere l’assise dei democrat con la nuova maggioranza che avrebbe completato il ribaltone. Ma il segretario annulla l’appuntamento e si blinda fino a dopo la composizione delle liste elettorali per la Provincia

Niente assemblea, niente sfiducia. Niente di più semplice, niente di più lineare. Il segretario provinciale del Pd di Cosenza Matteo Lettieri ha “sconvocato" ieri l’assemblea che oggi pomeriggio avrebbe potuto sovvertire l’esito dell’ultimo congresso. I 32 firmatari di una mozione di sfiducia, rappresentanti delle aree Guccione-Mazzuca, Bruno Bossio-Adamo, Guglielmelli-Iacucci e Pappaterra, dovranno attendere per far valere i loro numeri nel consesso democrat. Per il numero uno della Federazione e la presidente Maria Branchicella, è più importante pensare alla composizione delle liste per le elezioni della provincia.

E’ quanto hanno scritto ieri notte dopo le 23 in una missiva telematica recapitata ai componenti dell’assemblea. «In questa fase è indispensabile dare priorità assoluta alla costruzione di una proposta politica unitaria, capace di affrontare con forza e compattezza la sfida che ci attende» hanno scritto. E poco importa se da lì a qualche ora più di metà del partito si sarebbe potuto esprimere in maniera completamente differente sul loro conto.

«Stiamo affrontando una fase politica di particolare delicatezza, che impone al Partito Democratico non solo la massima rapidità organizzativa, ma soprattutto l'assunzione di una responsabilità collettiva. In vista dell’importante appuntamento elettorale – hanno aggiunto Lettieri e Branchicella - è infatti indispensabile garantire una linea politica chiara, unitaria e credibile, capace di sintetizzare le istanze dei territori e dei nostri amministratori». Per questo motivo l’assemblea provinciale del Pd di Cosenza è stata rinviata a sabato 21 febbraio alle 10 di mattina in una sede che sarà comunicata successivamente.

Solo questo? Nemmeno per sogno. Lettieri e Branchicella fanno sapere che «al fine di accompagnare il Partito verso questa imminente tornata elettorale con un metodo realmente inclusivo e condiviso» hanno istituito «una Commissione formata da amministratori iscritti al PD per la gestione della fase pre-elettorale che sia rappresentativa di tutto il partito». «Tale organismo - hanno concluso generando le ire di mezzo partito - avrà il compito di coordinare le iniziative politiche, favorire il confronto tra le diverse sensibilità del Partito e garantire il coinvolgimento di ogni articolazione territoriale, nel pieno rispetto dei principi di pluralismo e partecipazione che ci contraddistinguono». Seguiranno nuove puntate dal favoloso mondo del Pd cosentino.