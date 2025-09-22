L’autonomia differenziata continua ad alimentare polemiche e timori soprattutto al Sud. In Calabria, la misura viene percepita come un colpo mortale per i diritti e i servizi di cittadini già penalizzati da gravi squilibri infrastrutturali e sociali.

A denunciarlo è la candidata del centrosinistra Pina Incarnato: «L'autonomia differenziata è un danno enorme per la Calabria». Incarnato richiama l’attenzione anche sulle ultime dichiarazioni della Lega:

«Oggi i parlamentari della Lega rivendicano ciò che ha detto Calderoli a Pontida».

Il monito è rivolto non solo alla politica, ma a tutta la società civile calabrese. «È necessario che i sindaci, il mondo della Chiesa, le associazioni si mobilitino contro questo scempio che rischia di seppellire il Sud». L’esponente del centrosinistra sottolinea inoltre l’assenza di una presa di posizione da parte del governo regionale:

«La nostra tradizione socialista ci impone di difendere il Sud e la Calabria da un'impostazione che taglierà definitivamente in due l'Italia privilegiando il nord nel silenzio di Occhiuto».

Da qui l’appello finale della candidata:

«Serve una forte mobilitazione popolare e sociale per sventare questo tentativo maldestro che la Lega e il centrodestra vogliono imporre».

Un richiamo, dunque, a una reazione collettiva che vada oltre gli schieramenti, per difendere diritti essenziali e il principio di uguaglianza sancito dalla Costituzione.