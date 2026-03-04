La presidente regionale facente funzione dell'Associazione nazionale comuni italiani (Anci), Simona Scarcella, ha istituito il Comitato nel quale, oltre al primo cittadino di Praia a Mare, figurano i sindaci di Pizzo, San Ferdinando, Siderno e di Isola di Capo Rizzuto

Il sindaco del Comune di Praia a Mare, Antonino De Lorenzo, è stato confermato come componente del Comitato consultivo di Anci Calabria per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo destinato a fini turistico-ricreativi.

Il Comitato

La presidente regionale facente funzione dell'Associazione nazionale comuni italiani (Anci), nonché sindaca di Gioia Tauro, Simona Scarcella, ha istituito il Comitato nel quale, oltre al primo cittadino di Praia a Mare, figurano i sindaci di Pizzo, Sergio Pititto, di San Ferdinando, Gianluca Gaetano, di Siderno, Mariagrazia Fragomeni, e di Isola di Capo Rizzuto, Maria Grazia Vittimberga.

Il comitato opera nell'ambito dell'Anci per la Calabria con lo scopo di fornire consulenza e supporto ai comuni della regione nella gestione del demanio marittimo.

Le dichiarazioni di De Lorenzo

«Ringrazio la presidente facente funzione Scarcella - ha commentato De Lorenzo - per la conferma in questo importante organo consultivo che con i suoi pareri, frutto di attenti monitoraggi, incide su elementi gestionali chiave, come i Piani comunali di spiaggia comunali e le concessioni demaniali.

È un ambito amministrativo che richiede precise competenze, un alto livello di collaborazione interistituzionale e un forte impegno, considerando le delicate emergenze che vive il settore: la direttiva Bolkestein e lo spettro delle aste pubbliche per le concessioni, in particolare».

L’impegno politico e amministrativo

L'incarico Anci si somma all'importante ruolo che De Lorenzo svolge da tempo nell’Autorità rifiuti e risorse idriche della Calabria (Arrical) nel cui consiglio direttivo è stato eletto per rappresentare l’Alto Tirreno cosentino.

Attualmente, inoltre, è impegnato nella corsa alle elezioni per la Provincia di Cosenza essendo candidato consigliere nella lista “Ad Maiora” collegata al candidato presidente Biagio Faragalli.

La carriera politica

Una carriera politica votata al lavoro e alla concretezza, con spirito di sacrificio e visione del futuro in chiave pratica ed efficace per fronteggiare problematiche ma, soprattutto, per indirizzare lo sviluppo socio-economico nei contesti in cui si trova ad operare. Sotto la sua guida Praia a Mare si è affermata come una delle mete turistiche più ambite della Riviera dei Cedri, non solo nel periodo estivo, grazie ad azioni mirate e un progetto di crescita riconosciuto oramai in tutta la Calabria e non solo.