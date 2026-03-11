«La campagna elettorale è finita. Ora occorre tornare a impegnarsi con determinazione per i nostri Comuni e per le comunità che rappresentiamo. Le elezioni provinciali hanno visto una grande partecipazione di amministratori pubblici, segno evidente che la Provincia rappresenta il front office dei Comuni e un punto di riferimento importante per i territori. Formulo i miei auguri di buon lavoro al neo Presidente, Biagio Faragalli, e a tutti gli eletti al Consiglio provinciale». È quanto dichiara il neo consigliere provinciale di Cosenza Graziano Di Natale.

«È necessario lavorare con responsabilità per affrontare e risolvere i problemi delle nostre comunità, stando accanto ai sindaci che troppo spesso vengono lasciati soli ad affrontare difficoltà e responsabilità. Io farò la mia parte, forte del consenso ampio ricevuto, in particolare nei piccoli Comuni. Un segnale di fiducia che sento come una grande responsabilità.

Occorre individuare da subito le criticità ancora irrisolte, a partire dalla viabilità che rappresenta una delle principali emergenze per molti territori della nostra provincia. Un ringraziamento va al Sindaco di Cosenza, Franz Caruso, per l’impegno profuso: pur non essendo stato premiato dal risultato elettorale, ha saputo condurre la campagna con stile, equilibrio e moderazione. È necessario, inoltre, avviare una riflessione seria sul centrosinistra nella provincia di Cosenza, troppo spesso apparso distante dai problemi reali del territorio e più concentrato su dinamiche interne che poco interessano ai cittadini. Da qui si riparte», conclude il consigliere provinciale Di Natale