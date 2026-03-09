La vittoria di Biagio Faragalli alla Provincia di Cosenza rappresenta, secondo Gianluca Gallo, un risultato politico importante per il centrodestra calabrese. Il segretario provinciale di Forza Italia e assessore regionale all’Agricoltura è stato tra i principali sostenitori della candidatura del primo cittadino di Montalto Uffugo che ha superato il sindaco di Cosenza Franz Caruso. Per lui si tratta di un risultato che ha ribaltato i pronostici della vigilia, proprio come accaduto quattro anni fa quando Rosaria Succurro si impose nonostante una situazione di partenza da sfavorita.

«Una grande vittoria, una grande vittoria di Biagio Faragalli, ottimo sindaco di Montalto, che ha dimostrato in questa campagna elettorale di essere in grado di svolgere campagne vibranti e appassionate, capaci anche di stravolgere il pronostico iniziale». Queste le parole di Gallo con cui ieri sera ha celebrato il successo del giovane esponente azzurro.

Nel commentare il risultato della sfida per la Provincia Cosenza, Gallo ha sottolineato il ruolo decisivo dell’unità della coalizione a sostegno di Faragalli. «C’è stato un centrodestra compatto che ha lottato - ha tenuto a precisare - e che ha portato Biagio a questa vittoria, che è la vittoria del centrodestra e di una linearità amministrativa e di governo che esiste a livello regionale». Secondo l’assessore regionale, il risultato elettorale rafforza anche quella che definisce una vera e propria filiera istituzionale. «Esattamente, perché parte dalla Provincia, passa attraverso la Regione e arriva fino al governo centrale».

Gallo replica a Franz Caruso

Durante la campagna elettorale, il sindaco di Cosenza Franz Caruso aveva accusato Gallo di essere il vero avversario politico nella competizione. Un’accusa che l’assessore regionale respinge. «Credo che Caruso fosse molto confuso. Il suo competitor era Biagio Faragalli, sindaco di Montalto, che per nostra fortuna lo ha abbattuto» ha tagliato corto ribadendo di aver svolto esclusivamente un ruolo politico, senza sovrapporre attività amministrativa e campagna elettorale. «Sono un dirigente politico e ho fatto campagna elettorale, ma non ho mai mescolato l’azione di governo con una richiesta di voto ai sindaci» ha quindi precisato.

Nel risultato finale, secondo Gallo, ha avuto un ruolo importante il voto degli amministratori dei territori più piccoli. «C’è un governo regionale che in questi anni ha dimostrato grande attenzione verso i comuni e che ha aperto le porte a tutti al di là delle appartenenze politiche. Qualche giorno fa ho detto che gli amministratori di periferia avrebbero costituito un’ondata capace di travolgere i grandi comuni. È stato così e se ne parlerà anche alle prossime elezioni».

Infine, l’esponente di Forza Italia ha evidenziato il dato politico della competizione tra le due coalizioni. «Il centrodestra è riuscito a compattarsi, mentre il centrosinistra conferma i suoi limiti. Credo che Caruso abbia giocato tutte le sue carte ed è arrivato vicino, ma alla fine ha vinto il migliore». E conclude: «In questo caso è stato il centrodestra».