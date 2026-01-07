Riunione con Caruso, Principe e Stasi. Presenti i rappresentanti provinciali di Pd, M5S, Avs, Italia Viva, PSI e Federazione Riformista. Si cerca profilo unitario

Si è tenuto, presso la sede della Federazione Provinciale del Partito Democratico di Cosenza, un primo e significativo momento di confronto tra le forze politiche del centrosinistra della Provincia di Cosenza, propedeutico alla scelta del candidato alla presidenza dell’Ente in vista delle prossime elezioni provinciali, la cui data resta al momento incerta.

Al tavolo hanno partecipato i rappresentanti delle principali forze del campo progressista: Giuseppe Giorno per il Movimento Cinque Stelle, Gianni Papasso per il PSI, Gianmarco Manfrinato per Italia Viva, Maria Pia Funaro per Alleanza Verdi-Sinistra e Cesare Loizzo per la Federazione Riformista. Presenti anche i sindaci dei Comuni della fascia demografica A: Franz Caruso (Cosenza), Sandro Principe (Rende) e Flavio Stasi (Corigliano-Rossano).

L’assemblea ha espresso unanime apprezzamento per l’iniziativa del segretario provinciale del Partito Democratico, Matteo Lettieri, riconoscendogli il merito di aver aperto una nuova fase di dialogo politico fondata su partecipazione, condivisione e unità di intenti. Un percorso che punta a coinvolgere non solo i partiti, ma anche gli amministratori locali e le realtà civiche di area, nella costruzione di una visione comune per il territorio provinciale.

Provincia di Cosenza, si cerca il candidato unitario

Al centro del dibattito è emersa con forza la necessità di definire un progetto politico organico per la Provincia di Cosenza, capace di affrontare il tema del risanamento istituzionale e del rilancio delle funzioni strategiche dell’Ente. Un obiettivo ambizioso che richiede un impegno collettivo e una piena assunzione di responsabilità da parte di tutti gli amministratori coinvolti.

Particolare attenzione è stata dedicata anche al profilo del futuro candidato presidente: una figura autorevole, inclusiva e con spiccata capacità aggregante, in grado di rappresentare le diverse sensibilità della coalizione e di dare voce a tutti i territori della Provincia di Cosenza.

Il percorso di confronto del centrosinistra proseguirà nei prossimi giorni con una serie di incontri che coinvolgeranno i sindaci delle altre fasce demografiche. L’obiettivo dichiarato è arrivare alla definizione di un programma condiviso e credibile, capace di riportare il centrosinistra alla guida della Provincia di Cosenza, restituendo all’Ente un ruolo centrale nello sviluppo istituzionale, sociale ed economico del territorio.