In una nota, il Comitato “Portiamo Elisa in Regione Calabria” (di Cassano), tira la volata ad Elisa Scutellà, candidata nella circoscrizione Nord alle Regionali Calabria. «La campagna elettorale sta per volgere al termine, o meglio, stiamo entrando nel vivo dell’ultima settimana, quella decisiva quella che per molti farà la differenza, quella dell’incertezza, della possibilità, del voto che cambia di ora in ora anzi minuto in minuto».

«Non sapremo come andranno le cose, ma di certo possiamo dire che c’è un forte fermento e che i candidati si muovono abilmente, chi all’oscuro da tutto e tutti (tanto da rendersi a volte irreperibile) e chi sfrutta anche l’antico ma infallibile metodo del porta a porta. C’è una candidata però, molto discussa e molto “pronunciata“ sia per la sua storia che oramai è diventata di dominio pubblico e sia per il suo modo di condurre una campagna elettorale senza freni, ma sempre con il piede sull’acceleratore. Parliamo di Elisa Scutellà, ex parlamentare 5 stelle defenestrata da Andrea Gentile (Forza Italia), il suo video dove con tanta verve e passione urla contro, a suo dire, un’ingiustizia, è diventato virale e da lì forse è nata una nuova figura che cavalca i palchi e le piazze della circoscrizione nord».

«La campagna elettorale della Scutellà è una di quelle che appassiona di più: dura, schietta e diretta “da buona calabrese” come dice lei. Non sappiamo come andranno le cose, ma se Occhiuto dovesse aver la meglio non dispiacerebbe avere una voce in dissenso come la sua in consiglio regionale, perché si sa : il confronto è il sale della democrazia».