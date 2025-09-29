Al cinema san Nicola va in scena l’assemblea “convocata” dal tifo organizzato alla quale partecipano il patron rossoblù, il sindaco Caruso, gli ultrà e i possibili acquirenti del club tra cui Alfredo Citrigno
Uno striscione appeso dai tifosi del Cosenza all'interno del cinema San Nicola
Sono ore di passione e di attesa per i tifosi del Cosenza Calcio, nel giorno in cui si svolge il primo storico confronto pubblico tra il presidente della compagine calcistica rossoblù Eugenio Guarascio, il sindaco della città dei Bruzi Franz Caruso, gli ultrà e i possibili acquirenti del club, tra cui Alfredo Citrigno, leader nel campo della sanità privata calabrese.
L’incontro è stato “convocato” dal tifo organizzato, con l’obiettivo di fare chiarezza sull’attuale situazione societaria e capire, una volta per tutte, se Guarascio sia intenzionato a vendere le quote o meno. Un tira e molla che dura ormai da troppo tempo e che, per rispetto degli appassionati rossoblù, merita la parola fine, in un senso o nell’altro.
Gli ultrà, da inizio stagione, hanno deciso di non entrare allo stadio Marulla per seguire le partite interne del Cosenza Calcio, mentre stanno assicurando il loro supporto, in termini di presenza e tifo, nelle sfide disputate lontano dalle mura amiche.
Non a caso, sia in quel di Crotone che a Caserta, il tifo organizzato si è riversato in massa nella città pitagorica e in quella campana, con almeno settecento sostenitori al seguito dei Lupi della Sila. Sul fronte delle trattative, ricordiamo che il presidente Guarascio, nel corso degli ultimi mesi, ha ricevuto diverse proposte di acquisto, ma le ha tutte puntualmente respinte.
Proprio ai nostri microfoni, Alfredo Citrigno aveva confermato di aver offerto dieci milioni di euro al netto dei debiti societari, smentendo Guarascio sul fatto che non avesse formulato una proposta ufficiale. Adesso, l’atto finale. Segui con noi la diretta dell’evento moderato dalla giornalista del network LaC Patrizia De Napoli.
16:25
Garritano: «La società non ha avuto rispetto degli ultrà»
Il fondatore del gruppo ultrà Anni Ottanta ritorna sulla questione della chiusura delle curve dello stadio Marulla: «Si è trattato di una mancanza di rispetto assoluta. Come tifoseria siamo arrivati al punto più basso della nostra storia. Avete dimenticato di mettere il lutto al braccio nella partita dopo la morte di padre Fedele Bisceglia. E anche questa è una forma di mancanza di rispetto. Lei ha detto che noi siamo "tifosi di strada", ma questo per noi è un motivo di grande orgoglio. Come curva vogliamo una società che ci rispetti davvero. Tutto quello che organizziamo, lo facciamo soltanto con i nostri soldi. Non avete mai pensto di coinvolgere i tifosi dell'intera provincia, che hanno deciso di tifare per la squadra della propria città
16:21
Eugenio Guarascio risponde alle domande di Pietro Garritano
Il presidente del Cosenza Calcio Eugenio Guarascio è arrivato al cinema San Nicola, dov'è appena iniziata l'assemblea pubblica per discutere del futuro del Cosenza Calcio. Pietro Garritano, anni Ottanta, si rivolge al patron rossoblù. Cosa rappresenta per lei la parola dignità?
16:17
Iniziata assemblea al cinema San Nicola
È iniziata alle 18:20 l'assemblea pubblica organizzata dal tifo rossoblù. Il cinema è completamente pieno, tantissime persone non hanno trovato posto e si trovano fuori davanti al cinema San Nicola
16:13
Incontro cinema San Nicola: arrivati Franz Caruso e Alfredo Citrigno
Arrivati puntuali il sindaco Franz Caruso e l’imprenditore Alfredo Citrigno. Quest’ultimo si è presentato insieme al suo notaio di fiducia per chiedere ufficialmente la documentazione necessaria ad una sue diligence ad Eugenio Guarascio che alle 18.10 ancora non era arrivato