La segretaria del Partito democratico sarà in città domenica 21 settembre alle ore 18:30 a sostegno delle liste PD e DP

La Segretaria nazionale del Partito Democratico Elly Schlein a Cosenza per Pasquale Tridico Presidente: manifestazione pubblica in piazza Kennedy, domenica 21 settembre ore 18:30 Il Partito Democratico annuncia con entusiasmo la presenza della Segretaria nazionale a Cosenza per una manifestazione pubblica a sostegno delle liste PD e DP e della candidatura di Pasquale Tridico Presidente.

L’appuntamento è fissato per domenica alle ore 18:30 in piazza Kennedy. La Segretaria porterà sul palco le priorità del PD per la Calabria e per il Paese: lavoro, sanità pubblica, scuola e università, diritti, sviluppo sostenibile e legalità, con un’attenzione particolare ai bisogni dei territori e delle comunità.