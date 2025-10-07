«Ringrazio i 34mila calabresi che domenica e lunedì hanno scelto Casa Riformista. E un grazie particolare va ai candidati di tutte le tre circoscrizioni, gli attivisti che si sono mobilitati, gli amici che mi sono stati accanto. Una preferenza che mi permette di portare le istanze del riformismo calabrese dentro l'assemblea degli eletti».

Il primo pensiero di Filomena Greco, segretaria regionale di Italia Viva e neoconsigliera in Calabria di Casa Riformista va agli elettori. «Premiati i nostri sforzi e quelli di Casa Riformista, una lista gettata nella mischia partendo da zero e che ha avuto il suo battesimo proprio in Calabria. Poche settimane di campagna elettorale, un simbolo che ha avuto appena un mese per farsi conoscere: abbiamo ottenuto un risultato molto confortante per i prossimi passi che ci attendono.

Noi non molleremo; incalzeremo Roberto Occhiuto, cui vanno i nostri complimenti e gli auguri di buon lavoro. Perché lo aspetta un grande lavoro. La Calabria deve crescere, deve smettere di esportare lavoro, ricchezza, intelligenza e la sofferenza di chi per curarsi deve spostarsi altrove: noi faremo in modo che il presidente Occhiuto non si distragga. Io mi impegno a dare voce ai riformisti, ai liberali, agli innovatori, portatori di concretezza e determinazione nell'avanzare soluzioni possibili ai tanti problemi che soffocano la Calabria. Fiera di rappresentare i calabresi e Casa Riformista in consiglio regionale.

Una Casa nella quale non sarò sola e mi spenderò da segretaria regionale di Italia Viva per rendere più forte, efficace e solidale la casa comune riformista. Il 5/6 ottobre non è stato un traguardo, bensì un punto di partenza. Io ci metterò intelligenza, cuore, passione. Mi aspetto sostegno e solidarietà. Lavoro, produzione, scuola e salute, queste le priorità di Casa Riformista che conta di fare sponda in Consiglio con gli alleati di coalizione. Un particolare ringraziamento lo rivolge a Pasquale Tridico: «Non ce l'ha fatta, ma si è speso con generosità ed empatia per tentare di fare della Calabria un laboratorio di buona politica»