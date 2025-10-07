«È un giorno storico per Piane Crati. La nostra città sarà per la prima volta rappresentata in Consiglio regionale». Ad affermarlo è Stefano Borrelli, sindaco di Piane Crati. «L’elezione di Angelo Brutto nella massima assise calabrese - prosegue il primo cittadino - è motivo di orgoglio di speranza allo stesso tempo. Orgoglio perché rappresenta il successo di un dirigente politico che ha mosso i suoi primi passi proprio nel nostro territorio; speranza perché la sua presenza in Consiglio regionale potrà essere utile per rappresentare al meglio le esigenze del nostro comprensorio.

La tornata elettorale appena celebrata ha consegnato a Piane Crati anche la palma di paese dove si è votato di più in Calabria, con un’affluenza del 68,57%. Un dato da non sottovalutare, ma al contrario da sottolineare, in un momento storico purtroppo caratterizzato dalla crescente disaffezione dei cittadini verso la politica e le Istituzioni più in generale».

«Ci sono dunque buoni motivi - conclude Borrelli - per guardare al futuro con rinnovata fiducia ed augurare in primis al governatore riconfermato Roberto Occhiuto ed al neoeletto Angelo Brutto e, più in generale, a tutti i consiglieri regionali, gli auguri di un proficuo lavoro nell’esclusivo interesse della Calabria e dei calabresi».