«Ho scelto di candidarmi con Pasquale Tridico – dichiara Rota – perché condividiamo una visione comune: uno sviluppo equo, sostenibile e centrato sui diritti fondamentali delle persone, a partire dal lavoro e dalla sanità. Tridico rappresenta una proposta politica seria, competente, concreta, con uno sguardo attento verso i reali bisogni dei calabresi. È con questo spirito che intendo dare il mio contributo».

L’impegno di Stefania Rota si concentrerà su alcune priorità fondamentali per la regione, a cominciare da sanità e lavoro, senza dimenticare la necessità urgente di dare nuove prospettive ai giovani. «Il futuro della Calabria – aggiunge Rota – passa attraverso l’ascolto e il coinvolgimento delle nuove generazioni. In un contesto in cui l’astensionismo giovanile cresce preoccupantemente, credo sia doveroso ristabilire un dialogo autentico con i ragazzi e le ragazze, farli sentire parte attiva di un cambiamento possibile. Servono politiche serie per il lavoro, per l’istruzione e per dare fiducia a chi oggi si sente tagliato fuori».

A rendere la sua candidatura ancora più significativa è il forte legame con il territorio: «Sono l’unica candidata della Presila, un’area – conclude la Rota – che conosco profondamente non solo come cittadina, ma anche come imprenditrice. È un territorio ricco di potenzialità che merita attenzione, investimenti e valorizzazione. Il mio impegno sarà portare la voce della Presila in Regione, perché nessun angolo della Calabria resti indietro».

Con questa candidatura, Stefania Rota si propone di essere un punto di riferimento per chi crede in una politica che ascolta, che agisce e che costruisce futuro. Al fianco di Pasquale Tridico, per una Calabria che rialza la testa.