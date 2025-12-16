Pino Chiappetta, segretario cittadino di Italia del Meridione che ha due consiglieri in maggioranza e un assessore: «I lavori per la rotatoria nel periodo sbagliato, noi sempre con gli esercenti»

«In qualità di segretario dell’IdM esprimo fermo dissenso rispetto all’avvio dei lavori di realizzazione di una presunta rotatoria in via Kennedy. Pur non essendo contrari all’intervento in sé, riteniamo profondamente sbagliate le modalità e le tempistiche con cui il cantiere è stato avviato». Parole di Pino Chiappetta, segretario cittadino di Rende di Italia del Meridione che vanta due consiglieri in maggioranza (Emilio De Bartolo e Federico Belvedere) e un assessore in giunta (Stefania Belvedere).

«L’inizio dei lavori in pieno periodo natalizio, a partire dal 15 dicembre - ha aggiunuto Chiappetta - sta generando gravi disagi alla viabilità, con ingorghi e confusione che penalizzano in modo significativo soprattutto le attività commerciali di via Kennedy e delle zone limitrofe, già messe a dura prova dal contesto economico attuale. I commercianti, che in questo periodo dell’anno contano sul maggiore afflusso di clienti per sostenere il proprio fatturato, si trovano invece a subire un danno evidente, senza che vi sia stata una programmazione e un confronto preventivo con le parti interessate».

«Ribadiamo che tali lavori avrebbero potuto e dovuto essere avviati immediatamente dopo le festività natalizie, evitando così di compromettere un momento cruciale per l’economia locale. Chiediamo pertanto all’Amministrazione Comunale di rivedere la scelta fatta mostrando in questo modo sensibilità e attenzione verso le esigenze dei cittadini e degli operatori commerciali. L’IdM – conclude Chiappetta – continuerà a sostenere i commercianti e a farsi portavoce delle loro legittime istanze».