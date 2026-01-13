«Appena possibile, ci attrezzeremo anche per i miracoli. Al momento, facciamo l’ordinario il più possibile e affrontiamo lo straordinario al meglio. Quest’ultimo non è dovuto all’imprevedibilità. Ma, come hanno invece dimostrato i fatti di sabato, è emerso per le condizioni climatiche e meteorologiche estreme». Sceglie l’ironia l’amministrazione comunale di Rende guidata da Sandro Principe nel rispondere tanto alla consigliera del M5S Rossella Gallo, quanto agli esponenti di centrodestra Marco Ghionna, Eugenio Trombino e Gianluca Garritano che ieri hanno prodotto due contributi in cui criticavano la reattività della macchina comunale dopo i danni causati dal maltempo.

«Ora, si fa presto a parlare (ed è pure giusto farlo) degli alberi che, cadendo, hanno danneggiato alcune vetture. Ma è altrettanto doveroso contestualizzare questi avvenimenti nella situazione di Rende. Al riguardo - spiegano da via Rossini - è possibile affermare che, a partire da novembre, sono stati effettuati circa cinquanta interventi di potatura e cura degli alberi e, quando davvero necessario, abbattimenti. Da novembre e non prima perché è impossibile trattare gli alberi quando sono ancora in fioritura».

«Per il resto - prosegue la nota - è doveroso ribadire un altro fatto: sin dall’insediamento di questa Amministrazione, è stata istituita, proprio a cura dell’Assessore Pierpaolo Iantorno, una task force costituita da consiglieri comunali delegati, consulenti del sindaco e personale di Rende Servizi, che si riunisce ogni martedì per affrontare la manutenzione ordinaria del territorio. Di più: è possibile affermare, senza timore di smentite che circa l’ottanta per cento delle risorse tecniche, finanziare e umane di tutti i settori dell’Amministrazione comunale legati alla cura del territorio è impegnata a pieno regime».

«Troviamo di cattivo gusto scaricare sul passato problemi presenti, ma è difficile non notare una maggiore presenza e attività comunale. Soprattutto, una sua maggiore efficacia. Anzi, senza paura di passare per presuntuosi, siamo orgogliosamente convinti di aver colmato un vuoto durato oltre dieci anni nella manutenzione della nostra bella Città. La gestione dell’ordinario – si evidenzia ancora - che è annunciata sui social non per vanità ma per dovere di informazione nei confronti dei cittadini, consente di intervenire sullo straordinario. Il che è puntualmente avvenuto sabato, a dispetto del maltempo».

«Sempre a proposito di miracoli e paranormale: la Giunta Comunale non ha le doti divinatorie che servirebbero per avere una contezza precisa dell’enorme patrimonio arboreo, pubblico e privato, di Rende. Né ha la sfera di cristallo per prevedere condizioni meteo estreme come quelle di sabato, che altrove hanno fatto danni ben più gravi. Si pensi solo alle mareggiate che hanno scosso la costa tirrenica o alle forti folate di vento che hanno colpito dappertutto» puntualizzano.

«Continueremo la strada intrapresa, che in soli sei mesi, ci ha consentito una serie di interventi importanti su tutto il territorio comunali, superiori a livello qualitativo e quantitativo a quanto accaduto negli ultimi anni. Il resto, sono solo chiacchiere» la chioa dell’amministrazione comunale.