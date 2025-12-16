L’assessora e il consigliere prendono le distanze da quanto dichiarato da Pino Chiappetta di Idm che aveva duramente criticato Principe per la scelta di cominciare i lavori proprio nel periodo natalizio

In qualità di assessore del Comune di Rende e in qualità di consigliere dello stesso Comune, Stefania Belvedere e Federico Belvedere ritengono doveroso precisare di non condividere né sostenere le dichiarazioni rilasciate e successivamente apparse sulla stampa dal segretario cittadino dell’IdM, Pino Chiappetta, in merito all’avvio dei lavori di via Kennedy.

«Al contrario – scrivono in una nota – sposiamo pienamente le decisioni assunte dall’Amministrazione comunale di Rende, ritenendo che l’intervento in corso risponda a una programmazione attenta e a un interesse pubblico volto al miglioramento della viabilità e della sicurezza urbana.

Comprendiamo che l’esecuzione dei lavori possa determinare inevitabili disagi per i commercianti della zona, soprattutto nel periodo natalizio, ma si tratta di interventi necessari e certamente funzionali a una più razionale e ordinata fluidificazione del traffico cittadino, che non possono essere continuamente rinviati. Per troppo tempo si è assistito all’abitudine di tergiversare, rinunciando a decisioni importanti: un approccio che l’attuale Amministrazione ha scelto consapevolmente di superare. Restiamo convinti che le scelte operate dall’Amministrazione siano state adottate con senso di responsabilità, nell’interesse generale e nell’ottica di uno sviluppo ordinato e funzionale della città».