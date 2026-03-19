In vista delle elezioni amministrative di fine maggio, si compatta il fronte politico a sostegno della ricandidatura del sindaco Salvatore De Maio, attuale primo cittadino di Roggiano Gravina. Nella giornata di ieri, in paese, è stato infatti siglato un accordo politico tra Italia del Meridione e Forza Italia, che correranno insieme nella coalizione a supporto del sindaco uscente.

L’intesa è stata ufficializzata durante un incontro politico che ha visto la partecipazione dell’assessore regionale Gianluca Gallo, del consigliere regionale Orlandino Greco e della segretaria provinciale di IdM Annalisa Alfano. Un passaggio che, nelle intenzioni dei promotori, punta a rafforzare il quadro di alleanze in vista dell’appuntamento elettorale.

Nel corso della riunione è stata anche annunciata la candidatura di Palermo Merilin, indicata come rappresentante di Italia del Meridione all’interno della coalizione che sosterrà De Maio, con l’obiettivo di contribuire “in modo attivo” al progetto amministrativo.

A commentare l’accordo è stata la commissaria cittadina IdM, Anna Carbone, che ha definito l’intesa «importante» perché nata dalla volontà di «unire forze, competenze e visione» per garantire «stabilità, crescita e attenzione concreta ai bisogni dei cittadini», rivendicando la necessità di un percorso «solido e condiviso» capace di proseguire il lavoro avviato e affrontare le sfide future.

Per la segreteria provinciale, con Annalisa Alfano, il patto tra IdM e Forza Italia viene presentato come un tassello decisivo verso una proposta «ampia e inclusiva», orientata allo sviluppo del territorio e al rafforzamento del tessuto sociale ed economico locale.