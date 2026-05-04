La gara avrà luogo allo stadio “San Vito – Marulla” e sarà valida per il 2° turno dei playoff di Serie C

Cosenza-Casarano si giocherà mercoledì 6 maggio alle ore 20,00 allo stadio “San Vito – Marulla”. La partita è valida per il 2° turno dei playoff nazionali di Serie C. Il Cosenza per qualificarsi potrà contare su due risultati su tre. Con il pareggio al termine dei 90’, a passare il turno sarebbe la squadra di Buscè.

Occhio al Casarano

Il Casarano però sta bene. Ha già dimostrato di saper far male al Cosenza visto il 2-1 con il quale si è imposto nel match di campionato al “Capozza”, ed è soprattutto reduce dalla vittoria per 0-2 sul campo del Monopoli ieri sera. Sicuramente un risultato a sorpresa che ha regalato a Chiricò e compagni la chance di continuare nei playoff e giocarsi il passaggio del turno al “San Vito – Marulla” mercoledì prossimo.