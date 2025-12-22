La sindaca facente funzione del Comune di San Giovanni in Fiore, Claudia Loria, ha nominato Marco Ambrogio assessore comunale, attribuendogli le deleghe ai Lavori pubblici, all’Urbanistica, al Bilancio e al Personale, le stesse che erano in capo all’allora sindaca Rosaria Succurro, diventata consigliera regionale della Calabria e poi decaduta dalla carica di prima cittadina.

«La nomina di Ambrogio – chiarisce Loria – non è collegata alla posizione del vicesindaco Salvatore Cocchiero e non costituisce una sua sostituzione». Cocchiero, infatti, ha rassegnato le dimissioni in autonomia, per una scelta individuale, dopo averle tenute congelate per alcuni mesi. In una fase successiva sarà nominato un assessore al quale saranno affidate le deleghe precedentemente esercitate da Cocchiero.

«La nomina di Marco Ambrogio è una scelta in piena continuità con l’indirizzo politico-amministrativo della giunta e della maggioranza comunale, dichiara la sindaca facente funzione. Nel ruolo di capo di gabinetto, Ambrogio – precisa Loria – ha dato una grossa mano a raggiungere obiettivi fondamentali dell’amministrazione comunale, dalle opere pubbliche alle stabilizzazioni dei precari, al sociale, garantendo un contributo costante e qualificato al lavoro della squadra di governo della città».

La sindaca Loria rivolge un ringraziamento anche al vicesindaco dimissionario. “Ringrazio Salvatore Cocchiero – afferma – per il contributo appassionato che ha dato all’azione amministrativa, per l’impegno profuso e per il lavoro svolto in questi anni al servizio della comunità di San Giovanni in Fiore”. Nel comunicato si evidenzia, infine, che Ambrogio vanta un’esperienza rilevante maturata negli anni scorsi nell’Anci e un indubbio spessore tecnico e politico, elementi che rafforzano la scelta compiuta e consentono all’amministrazione comunale di proseguire senza interruzioni nel percorso di governo e di attuazione dei programmi avviati.