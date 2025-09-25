Il consigliere comunale di San Giovanni in Fiore Antonio Nicoletti ha formalmente richiesto al presidente della Commissione Vigilanza, Salvatore Mancina, la convocazione urgente di una seduta dedicata a discutere della procedura amministrativa relativa al nuovo servizio di trasporto pubblico locale, che da quest’anno comprende anche il trasporto scolastico.

La richiesta nasce dalla crescente preoccupazione per i disservizi che stanno gravando sulle famiglie di San Giovanni in Fiore, con segnalazioni di ritardi, cancellazioni e difficoltà organizzative che compromettono la quotidianità degli utenti, in particolare degli studenti.

Inoltre, Nicoletti evidenzia come il nuovo servizio abbia escluso le aziende locali storicamente impegnate nel trasporto pubblico, costringendo molti lavoratori e padri di famiglia a perdere il proprio posto di lavoro. Queste realtà imprenditoriali, che da sempre hanno garantito un servizio efficiente e capillare sul territorio, rischiano così di essere penalizzate senza un confronto adeguato.

Il presidente della Commissione Vigilanza, Salvatore Mancina, ha accolto con tempestività la richiesta e ha disposto la convocazione della seduta per il giorno 29 settembre 2025, al fine di esaminare insieme ai membri della commissione e ai rappresentanti del Comune e delle aziende coinvolte tutte le criticità e individuare possibili soluzioni.

«È fondamentale tutelare sia le esigenze delle famiglie sangiovannesi, garantendo un servizio di trasporto pubblico efficiente e affidabile, sia il lavoro delle nostre imprese locali. Confidiamo in un confronto costruttivo che possa portare a un miglioramento concreto della situazione».