«L’avevamo anticipato nel recente Consiglio comunale sul bilancio preventivo. Oggi il Comune di San Giovanni in Fiore ha assunto a tempo indeterminato 18 tirocinanti di inclusione sociale. Li abbiamo stabilizzati e adesso hanno un posto fisso».

Lo dichiara l’assessore comunale al Bilancio, Marco Ambrogio, che sottolinea il valore dell’intervento politico-amministrativo. «È un fatto importantissimo, non soltanto per le 18 famiglie coinvolte ma per l’intera comunità. Si tratta di persone - sottolinea Ambrogio - che oggi vedono riconosciuto il diritto essenziale al lavoro stabile, dignitoso, libero e sicuro. Abbiamo dato una risposta concreta contro la precarietà, contro lo spopolamento e contro la crisi economica che colpisce i territori interni e montani».

«Avevamo già stabilizzato - ricorda l’assessore - 104 ex Lsu/Lpu, lavoratori rimasti per oltre 20 anni in una condizione di grave incertezza, senza tutele e senza prospettive. Oggi aggiungiamo altri 18 lavoratori e proseguiamo con coerenza su questa strada. La precarietà è un delitto. Combatterla è un dovere ed è una scelta di civiltà. Noi - conclude Ambrogio - stiamo dalla parte delle persone».