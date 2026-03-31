Il sindaco Franz Caruso ha inaugurato questa mattina a via Popilia un nuovo punto di distribuzione del Banco Alimentare, promosso dalla Cooperativa Eva 2011, con l’obiettivo di offrire un concreto sostegno alle persone e alle famiglie in condizioni di maggiore fragilità economica e sociale.

Franz Caruso ha sottolineato l’importanza di iniziative di prossimità nei quartieri popolari, luoghi in cui è fondamentale rafforzare la presenza delle istituzioni e della rete solidale del territorio.

«È nostro dovere essere sempre più presenti nei quartieri più popolari - ha affermato - sostenendo e condividendo una visione di politiche di aiuto e sostegno a chi è meno fortunato di altri, seguendo l’esempio di tante realtà importanti di volontariato che ogni giorno operano al fianco dei cittadini più vulnerabili.

Questo nuovo punto di consegna del Banco Alimentare rappresenta non solo un aiuto materiale, ma anche e soprattutto un segnale concreto di vicinanza e di inclusione sociale». Il punto di distribuzione è stato attivato presso la sede della Cooperativa Eva 2011 presieduta Mariagrazia Abramo, che ha evidenziato il valore sociale dell’iniziativa, soprattutto “nei contesti in cui la solitudine e la mancanza di opportunità sono più diffuse”.

Il sindaco Franz Caruso ha condiviso l’idea secondo cui «nei quartieri popolari anche un gesto semplice può fare una grande differenza. Un banco alimentare - ha evidenziato Franz Caruso - non è soltanto un aiuto concreto, ma una presenza stabile, un punto di riferimento e un messaggio chiaro: nessuno deve essere dimenticato». Il primo cittadino ha, infine, espresso un sentito ringraziamento a quanti, associazioni e volontari, operano quotidianamente e spesso lontano dai riflettori, dedicando il proprio tempo al servizio delle persone più bisognose. All’iniziativa erano presenti anche l’Assessore Valentina Varchera e la consigliera Comunale, Daniela Puzzo.